​​​​​​​حلب... حملة لإزالة أنقاض الأبنية المتضررة بعد تحديد 40 نقطة خطرة

وتعرضت الأبنية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وشارع المخابرات للقصف العشوائي من قبل المرتزقة في عام 2016، مما إلى تضررها.

وبعد أن قام المكتب الفني التابع لبلدية الشعب في الحي بجولة في شوارع الأحياء المذكورة، تم تحديد 40 نقطة خطرة من الأبنية قابلة للإزالة، للحفاظ على سلامة أهالي الحي.

وبحسب عضو المكتب الفني أمين محمد بأنهم سيقومون في المرحلة الأولى بتنفيذ 10 نقاط أكثر خطراً من أصل 40 نقطة، في حي الشيخ مقصود في القسم الشرقي والغربي 6 نقاط، و4 نقاط في حي الأشرفية.

وبدأت بلدية الشعب في 18 كانون الأول الجاري بمشروع إزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة الهجمات والقصف العشوائي من قبل المرتزقة على الحي، وستستمر هذه الحملة لحين انتهائها.

حيث يعمل في هذه الحملة التي بدأت بها بلدية الشعب 6 عمال لإزالة أنقاض الأبنية المتضررة.

وبهذا الخصوص، تحدث عضو المكتب الفني أمين محمد، لوكالتنا حول هذه الحملة، وقال "بدأنا بحملة إزالة الأنقاض لأن الأبنية المتضررة قابلة للانهيار في أي وقت، خاصة بعد هطول الأمطار، ونعمل بإمكانياتنا المتوفرة".

وقال محمد بأن هذه الحملة واجب على عاتقهم كبلدية الشعب، للحفاظ على سلامة أهالي الحي وحمايتهم من أي ضرر.

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ANHA