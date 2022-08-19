​​​​​​​حلب.. بدء فعالية اعتصام وتنظيم مسيرة تنديداً بالعزلة على القائد أوجلان وهجمات الاحتلال التركي

تجمع المئات من الشبان والشابات وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية أمام قاعة الاجتماعات الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، وصور القائد عبد الله أوجلان.

وانطلقت المسيرة من أمام قاعة الاجتماعات وسط ترديد شعارات "لا حياة بدون القائد، لا للخيانة"، وجابت المسيرة شوارع الحي متوجهين توجه إلى القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

وتوقفت المسيرة أمام خيمة الاعتصام التي نصبها حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء في منطقة الجبانات بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وذلك تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو".

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقت عضوة حركة الشبيبة الثورية السورية نادية يوسف كلمة استنكرت فيها العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان من قبل الدولة التركية، وقالت "إن القائد آبو أفشل سياسة العزلة والمؤامرة الدولية التي حيكت ضده، القائد آبو يناضل ويقاوم منذ 23 عاماً ضد الدولة التركية في سجن إيمرالي".

وناشدت نادية جميع الشبان والشابات الخروج على الساحات وتنظيم الفعاليات لأجل حرية القائد عبد الله أوجلان من سجن إيمرالي".

وانتهت المسيرة بترديد شعارات لا حياة بدون القائد، لا للخيانة.

فعالية خيمة الاعتصام

تلاها افتتاح خيمة الاعتصام من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي بالتنسيق مع مجلس عوائل الشهداء التي نصبت في منطقة الجبانات بحي الشيخ مقصود، وذلك تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو".

وشارك في الخيمة مئات من أهالي الحي، والمؤسسات المدنية، ومجالس وكومينات أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ومؤتمر ستار.

وزينت الخيمة بلافتات كتب عليها "حرية القائد آبو هي حريتنا سنحمي حريتنا، قائدنا حياتنا"، بالإضافة إلى صور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

والقيت كلمة الافتتاحية من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء رمزية صالح التي استنكرت فيها العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وطالبت رمزية صالح أبناء مناطق شمال وشرق سوريا الوقوف مع الإدارة الذاتية الديمقراطية ومساندة قوات سوريا الديمقراطية لأجل حماية المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء، والدفاع عن الأرض والعرض.

وبدوره قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي محمد شيخو الذي استذكر بداية شهداء الحرية، كما استذكر الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سوسن بيرهات ورفيقاتها.

وأشار شيخو إلى أن جيش الاحتلال التركي يستهدف المدنيين في المنطقة عبر طائراته المسيرة، "تركيا لن تستطيع كسر إرادة شعوب المنطقة بهجماتها واحتلال المنطقة، الشعب يستمر في المقاومة ضد الاحتلال لأجل حماية أرضه".

وانتهى اليوم الأول لخيمة الاعتصام بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة إيمرالي.

هذا ومن المقرر أن تستمر فعالية الاعتصام يوم غد بزيارة وفود شعبية إلى خيمة الاعتصام.

(ع س/ك)

ANHA