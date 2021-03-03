​​​​​​​حلب.. أمسية غنائية وتقديم المأكولات الشّعبية بمناسبة يوم المرأة العالمي  

تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، نظّم اليوم، مؤتمر ستار بالتنسيق مع مركز جميل هورو للثقافة والفنّ، أمسية فنية غنائية في حديقة الاستقامة في حي الأشرفية بمدينة حلب، وذلك بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة.

وشارك في الأمسية العشرات من نساء الحي، وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بزيهن الفلكلوريّ.

بدأت الأمسية بكلمة ترحيب من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار نهلة مصطفى، باركت من خلالها هذا اليوم على كافة نساء العالم والنساء اللواتي يقاومن في خطوط الجبهات الأمامية، والقائد أوجلان الذي نادى بتحرير المرأة ورسم لها طريق النّصر.

ثمّ قدّمت المشاركات وفرقة سياجين التابعة للثقافة والفن، فقرات غنائية عن عفرين وتراثها، والتي تعبّر عن ثقافة أهالي عفرين، إضافة إلى تقديم بعض المواويل.

كما تم في الأمسية تقديم بعض المأكولات الشّعبية التي يشتهر بها الكرد في عفرين، وتم تجهيزها من قبل النساء المشاركات في الأمسية.

ومن ثمّ انتهت الأمسية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(ح م/إ)

ANHA