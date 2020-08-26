​​​​​​​حلب.. الشّبيبة وحركة المرأة الشابّة يدعوان للالتفاف حول مقاومة حفتانين

وتجمّع المئات من شبيبة حلب مساء اليوم أمام مركز الشبيبة الثورية السورية الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، حاملين صور القائد أوجلان، ولافتات تحيّي مقاومة حفتانين وتدعو إلى الالتفاف حولها، مردّدين شعارات "إمّا النّصر أو النّصر".

وجابت التّظاهرة شوارع حي الشيخ مقصود وصولاً إلى ساحة الشهيدة دستينا الواقعة في القسم الشرقي من الحيّ، ومن ثمّ وقف المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمتين من قبل الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية بريفان حنان وعضوة حركة المرأة الشابة بروين قهوة.

أشارت الكلمتان بمجملهما إلى المقاومة البطولية الّتي يبديها المدافعون عن حفتانين.

ونوّهت الكلمتان إلى ضرورة الالتحاق بصفوف المقاومة لردع الفاشية التركية المتمثّلة بأردوغان واسترجاع حقوق مكوّنات المنطقة وإعادة الأراضي المحتلّة إلى أصحابها.

كما عاهدت الكلمتان على رفع وتيرة النّضال الثوريّ لتعزيز المقاومة والوقوف صفّاً واحداً أمام اعتداءات المحتلّ التركيّ لردّه وردّ عدائه وإعلان النّصر المحتوم.

ومن ثمّ انتهت التظاهرة بترديد الشعارات التّي تحيّي مقاومة حفتانين، وتندّد بانتهاكات الفاشيّة التركيّة.

(كروب/إ)

ANHA