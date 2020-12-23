​​​​​​​حل الكنيست: إسرائيل إلى انتخابات رابعة

انهار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، والذي تشكّل بفعل شراكة حزبي الليكود الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، وكحول لافان الذي يترأسه بيني غانتس.

وعقب فشل الطرفين في التوافُق على مسألة أزمة ميزانية الحكومة، أعلن الكنيست الإسرائيلي حلّ نفسه، ومن المقرّر إجراء جولة الانتخابات القادمة في 23 آذار/ مارس 2021، لتكون الرابعة التي تشهدها إسرائيل خلال عامين، لتقتصر ولاية حكومة الوحدة بين الليكود و"كاحول لافان"، على 7 أشهر فقط.

وبالإضافة إلى أزمة الميزانية، ثمّة ملفّات كبيرة علق "غانتس" ونتنياهو بينهما، تتعلّق بالتعيينات في الجهاز القضائي والمناصب الحساسة، وموعد التّناوب على رئاسة الحكومة، بموجب الاتّفاق الائتلافي بينهما.

ورفض الكنيست، الليلة الماضية، بأغلبية 49 نائباً مقابل 47 (من أصل 120)، المصادقة على مشروع القانون الذي طرحه الائتلاف الحاكم، لتأجيل إقرار الميزانية لمدّة أسبوعين، ما كان سيجنّب إسرائيل الذّهاب لجولة انتخاباتٍ جديدةٍ.

ومؤخّراً، تحدّثت تقارير عن خفوت نجم غانتس وحزبه، الذي يُقدّم في إسرائيل على أنه الحزب اليساري، ما يعني أنّ اليمين الإسرائيلي قد يكتسح الانتخابات المقبلة.

(ع م)