​​​​​​​حكومة دمشق وروسيا تقصفان مواقع مرتزقة داعش في البادية

وأقلعت 7 مقاتلات روسية من قاعدة حميميم في الساحل، و3 مقاتلات تابعة لحكومة دمشق من مطار السين الواقع جنوب غرب مدينة تدمر بين الحدود الإدارية لريفي دمشق وحمص الشرقي، وفق ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونفذت المقاتلات الحربية عدة ضربات جوية استهدفت مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في البادية عند مثلث حلب – حماة - الرقة، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات حكومة دمشق وموالوها لم يستطيعوا حتى الآن القضاء على مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على قوات الأولى وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)