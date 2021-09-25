​​​​​​​حكومة دمشق ومصر تبحثان سبل إنهاء الأزمة السورية  

كما بحث الوزيران، يوم أمس، العلاقات المصرية السورية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، عبر "تويتر" أن الوزيرين التقيا في مقرّ البعثة المصرية في نيويورك، "لبحث سبل إنهاء الأزمة في سوريا"، دون مزيد من التفاصيل.

وقبل اللقاء الذي يُعَدّ الأول من نوعه منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استقبل المقداد عدداً من المسؤولين العرب والأجانب، على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما التقى المقداد نظيره الصومالي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي.

(ل د)