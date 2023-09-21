يشهد المربع الأمني في مدينة الحسكة حالة من الهدوء مع ساعات صباح اليوم، مصطحبة بأصوات إطلاق أعيرة نارية.

وأفادت مصادر خاصة لوكالتنا، بأنه بعد ما شهده المربع الأمني مساء أمس الأربعاء، واستهداف منزل متزعم مرتزقتها الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، تتفاوض قوات الأمن العسكري التابعة لحكومة دمشق مع متزعم المرتزقة.

ونوّه المصدر إلى أن غاية قوات حكومة دمشق من التفاوض هي الحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته.

وأكد المصدر أن "عبد القادر حمو" لديه أوراق وملفات فساد كبيرة، منها التجارة بالمخدرات، تخص حكومة دمشق ومسؤوليها، تثبت تورطها، لذلك تفرض قواتها حصاراً كبيراً على منزله، وتحاول الحصول عليها، قبل التخلص منه وإنهاء ملف الدفاع الوطني في الحسكة.

وقطعت حكومة دمشق الانترنت والاتصالات بشكل كامل داخل المربع الأمني.

(آ أ/ م ح)

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