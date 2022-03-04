​​​​​​​حكومة دمشق تطالب بتهجير عدد من المسلحين السابقين بريف دمشق إلى المناطق المحتلة

وبحسب ما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادره فإن رئيس فرع سعسع التابع لـ "شعبة الاستخبارات العسكرية 220" في ريف دمشق، اجتمع قبل أيام بأعضاء "لجنة مصالحة" بلدة كناكر وبعض الوجهاء في مقر الفرع، بعد استدعائهم.

وبحسب مصادر المرصد، فإن رئيس فرع سعسع، طالب أعضاء "لجنة المصالحة" والوجهاء، بتسليم الأسلحة الموجودة لدى المسلحين السابقين الذين أجروا "تسويات" دون أن ينخرطوا بأي جهة عسكرية تابعة لحكومة دمشق.

بالإضافة إلى إعداد قائمة ببعض الأسماء تمهيدًا لترحيلهم إلى الشمال السوري، بعد تسليم الأسلحة، إذ لا تزال المفاوضات جارية، وسط مطالب من قِبل "لجنة المصالحة" والوجهاء بإطلاق سراح المعتقلين في سجون حكومة دمشق من أبناء كناكر في ريف دمشق الغربي، مقابل الموافقة على تهجير المسلحين الرافضين الانضمام إلى صفوف قوات حكومة دمشق وتسليم الأسلحة، على أن يتم إجراء "تسويات" جديدة عقب الانتهاء من ملف الرافضين لـ "التسويات" وتهجيرهم إلى الشمال السوري، بالإضافة إلى تسليم الأسلحة المطلوبة لفرع "سعسع" التابع لـ "الاستخبارات العسكرية".

(د ع)