​​​​​​​حكومة دمشق تسجّل أكبر معدل للإصابات بكورونا خلال 72 ساعة

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ مناطق نفوذ حكومة دمشق تشهد ارتفاعاً كبيراً جدّاً، ومنحىًّ تصاعدياً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وباتت تلك المناطق تشهد آلاف الإصابات اليومية، وعشرات الوفيات التي يتمّ تسجيلها على أنّها وفيات بمرض “ذات الرئة”.

وأكّد المرصد أنّ طبيباً من داخل مناطق حكومة دمشق، أفاد بتسجيل نحو 11 ألف إصابة مؤكّدة بالفيروس خلال 72 ساعة الفائتة، بالإضافة لتسجيل 650 حالة وفاة بالفيروس.

وهذه الأرقام التي سُجّلت خلال 3 أيام فقط، أكبر من الأرقام الرسمية المعلنة من قبل وزارة الصحة التابعة لحكومة دمشق منذ دخول الوباء إلى البلاد، إذ تقدّر الأعداد الرسمية أعداد الإصابات بـ 10195 إصابة، توفي منها 610، بينما بلغت حالات الشفاء 4786.

ووفقا لآخر إحصائيات المرصد السوري، فإنّ أعداد المصابين بالفيروس ضمن مناطق سيطرة الحكومة بلغت نحو 109 آلاف إصابة مؤكّدة، تعافى منها أكثر من 41 ألف بينما توفي 7150 شخص.

وأظهرت الإحصائية العالمية للإصابات بالفيروس على موقع "رويترز"، اليوم، تسجيل 76 مليون و413 ألف إصابة في العالم، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات المليون و 688 ألفاً.

(د أ)