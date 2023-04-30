​​​​​​​حكومة دمشق تشارك في اجتماع عمّان

يعقد غداّ اجتماعاً في العاصمة الأردنية عمان لوزراء خارجية عدّة دول عربية، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن سنان المجالي إن: "الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14نيسان 2023، والبناء على الاتصالات التي أجرتها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية".

ويشار إلى أن اللجنة منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 نيسان الجاري؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وسبق أن رجحت مصادر مطلعة، تشكيل لجنة عربية في اجتماع عمّان، الذي اتفق وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعراق ومصر والأردن على عقده بعد عيد الفطر، وذلك لبحث: "حل سياسي للأزمة السورية داخلياً وإقليمياً ودولياً".

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أعلن مطلع العام الجاري، وجود مبادرة أردنية لإيجاد "حل سياسي" للأزمة السورية، وأوضح، بعد لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن في عمّان، أن المبادرة تنطلق من دور عربي مباشر، وحوار سياسي لحل الأزمة وتفرعاتها الأمنية والسياسية.

قد اتفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة 14 نيسان، المخصص لبحث إعادة دمشق إلى الحاضنة العربية بعد أكثر من عقد على إبعادها، على ضرورة لعب "دور قيادي عربي" في جهود إنهاء الأزمة في سوريا، حسبما أفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مضيفة أن الوزراء أكدوا أيضاً أن: "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية"، إلا أنه لم يحسم عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

(م ش)