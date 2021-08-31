​​​​​​​حكومة دمشق تصعد في درعا ومسلحون محليون يهاجمون مواقعها

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مسلحين محليين هاجموا بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء كتيبة الدبابات بالأسلحة الرشاشة في بلدة الشيخ سعد غرب درعا، وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة مناطق في بلدة الشيخ سعد بريف درعا الغربي.

وفي ريف درعا الأوسط هاجم مسلحون محليون أيضًا حاجزًا للمخابرات الجوية في مدينة داعل بقذائف الـ”RPG” والأسلحة الرشاشة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، في حين تواصل قوات حكومة دمشق قصفها بقذائف الهاون على أحياء درعا البلد المحاصرة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء أمس، أن عنصرين من قوات حكومة دمشق قتلا جراء هجوم المسلحين المحليين في درعا على حواجز الأولى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتزايد وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي على أحياء درعا البلد المحاصرة، تزامنًا مع اشتداد حدة المعارك الدائرة بين قوات الفرقة الرابعة المدعومة بالمجموعات الموالية لها من جهة، والمسلحين المحليين من جهة أخرى، في محاولة من قِبل قوات حكومة دمشق اقتحام أحياء درعا البلد بتمهيد ناري كثيف، دون وجود أي تغيير على خريطة السيطرة حتى اللحظة.

(ش ع)