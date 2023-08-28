​​​​​​​حكومة دمشق ترفع أسعار المحروقات للمرة الثانية خلال أسبوعين

رفعت ما تسمى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في حكومة دمشق، أسعار البنزين "أوكتان 95" والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما، وهي الزيادة الثانية خلال أسبوعين.

وحددت في قرارها الذي يدخل حيّز التنفيذ اليوم الإثنين 28 آب، سعر مبيع ليتر البنزين "أوكتان 95" بـ 14700 ليرة سورية بدلاً من 13500 ليرة، وهو السعر الذي كانت قد حددته في 15 آب.

كما رفعت سعر ليتر المازوت الحر من 11550 إلى 12800 ليرة.

أما سعر طن الفيول فارتفع إلى 8 ملايين و532 ألفاً و400 ليرة، بعد أن كان قبل نحو أسبوعين 7 ملايين و887 ألفاً و500 ليرة.

وارتفع سعر طن الغاز السائل دوكما، من 9 ملايين و372 ألفاً و500 ليرة، إلى 10 ملايين و40 ألف ليرة.

وفي 15 آب، رفعت حكومة دمشق أسعار المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل، بعد ساعات قليلة من إصدار بشار الأسد لمرسوم تشريعي يقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام بنسبة 100 في المائة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية في مناطق سيطرته تطالب برحيل الأسد، وبشكل خاص في السويداء.

(د ع)