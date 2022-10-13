وقتل مرتزق من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" من قرية أبو مكي، قنصاً على يد قوات حكومة دمشق على محور الشيخ سليمان بريف حلب الغربي.

كما شهدت جبهات ريف حلب الغربي قصفاً مدفعياً مكثفاً من قبل قوات حكومة دمشق، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة مناطق في حرش بينين والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومعارة النعسان شمال شرقي إدلب، كما استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" بقذائف المدفعية، مواقع للأولى في قريتي الملاجة والدار الكبيرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

كما شهد محور كبانة بجبل الأكراد ضمن ريف اللاذقية الشمالي، قصف متبادل بقذائف الهاون، بين مرتزقة "الفتح المبين" من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرف آخر، تزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في سماء جبل الزاوية وجبل الأكراد.

(ل د)