​​​​​​​حكومة دمشق تقصف جبل الزاوية بالتزامن مع غارات روسية على المنطقة

نفذت قوات حكومة دمشق، قصفاً صاروخيّاً على عدة مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، تزامناً مع غارات روسية على أطراف كنصفرة والبارة في المنطقة ذاتها.
خبر 2021-12-31T11:40:00 مركز الأخبار

وشهدت مناطق "سفوهن والفطيرة وفليفل" في جبل الزاوية جنوب إدلب، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق البرية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شنت مقاتلة روسية غارتين جويتين على أطراف كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع تحليق عدة طائرات روسية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وأمس الخميس، نفذت المقاتلات الروسية 12 غارة على منطقة "خفض التصعيد" طالت منطقة الشيخ بحر على أطراف مدينة إدلب الشمالية ومحيط مناطق "باريشا وكفرعروق ومعرة مصرين ودارة عزة والشيخ بحر" في ريفي حلب الغربي، وإدلب الشمالي.

(د ع)


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