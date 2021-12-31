​​​​​​​حكومة دمشق تقصف جبل الزاوية بالتزامن مع غارات روسية على المنطقة

وشهدت مناطق "سفوهن والفطيرة وفليفل" في جبل الزاوية جنوب إدلب، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق البرية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، شنت مقاتلة روسية غارتين جويتين على أطراف كنصفرة والبارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، تزامن ذلك مع تحليق عدة طائرات روسية في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وأمس الخميس، نفذت المقاتلات الروسية 12 غارة على منطقة "خفض التصعيد" طالت منطقة الشيخ بحر على أطراف مدينة إدلب الشمالية ومحيط مناطق "باريشا وكفرعروق ومعرة مصرين ودارة عزة والشيخ بحر" في ريفي حلب الغربي، وإدلب الشمالي.

(د ع)