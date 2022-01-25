​​​​​​​حكومة دمشق تقصف البادية السورية

واستهدفت 4 مروحيات تابعة لقوات حكومة دمشق بالتناوب مغارات وكهوف ومواقع يتوارى فيها مرتزقة داعش في البادية السورية ومحيط طريق أثريا عند مثلث حلب - حماة - الرقة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن يوم أمس، مرتزقة داعش هجمات على نقاط عسكرية تابعة للمجموعات المحلية الموالية لإيران في منطقة جويف ببادية الميادين شرق دير الزور، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة في المنطقة، استمرت عدة ساعات.

وكانت قوات حكومة دمشق برفقة المسلحين الموالين لها قد انسحبت يوم أمس الأول، من بعض المواقع في المنطقة المسماة” النقطة السابعة” والواقعة في بادية الرصافة جنوب الرقة، على إثر الهجمات المتواصلة لمرتزقة داعش على تلك المواقع.

(ل د)