​​​​​​​حكومة دمشق تمنع دخول الصليب الأحمر إلى الشيخ مقصود والأشرفية

ضمن سياسات تضييق الخناق وفرض الحصار من قبل حكومة دمشق ضد أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، يمنع عناصر دمشق المنتشرين حول الحيين من إمرار مساعدات دولية، منذ يوم الأربعاء المنصرم (8 آذار) الجاري.

وبحسب لجنة الإغاثة بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، فإن حاجز العوارض التابع لحكومة دمشق يمنع الفرق التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولية من إمرار مواد إغاثية إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ خمسة أيام.

أما عن طبيعة المواد الإغاثية فأشارت اللجنة بأنها مواد إغاثية غذائية تخص الأطفال بنسبة كبيرة من المواد التي وجهتها لجنة الصليب الأحمر إلى الحيين.

يذكر أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يعانيان من حصار خانق تفرضه حكومة دمشق منذ ما يقارب الـ 6 أشهر تمنع خلاله دخول الطحين وحليب الأطفال والأدوية والمستلزمات الإغاثية بالرغم من كارثة الزلزال.

(س ر)

ANHA