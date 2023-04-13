​​​​​​​حكومة دمشق تمنع دخول المحروقات والأدوية بشكل تام إلى الشهباء 

منذ أكثر من 5 أعوام، تواصل حكومة دمشق فرض الحصار على منطقة الشهباء، حيث تمنع دخول المحروقات والمواد الأساسية والأدوية إلى المنطقة التي يقطنها أكثر من 200 ألف مواطن، جلهم من مهجري عفرين.

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء جمال رشيد، أوضح في تصريح لوكالتنا أنه مع تجدد الاتفاقات السياسية والمخططات بين حكومة دمشق وروسيا ودولة الاحتلال التركي وإيران يشتد الحصار وتزداد الضغوط على الأهالي.

وبيّن أن الحصار الخانق المفروض على مقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق، منذ أكثر من 5 أعوام ليس بجديد، إلا أنه شُدد أكثر مؤخراً، حيث تم منع دخول المحروقات والأدوية بشكلٍ تام.

وحذر رشيد من عواقب تشديد الحصار على قاطني الشهباء في الأيام القادمة، وخاصة في مجال الأعمال الخدمية والأفران والمياه والنقاط الطبية والمشفى الوحيد فيها. وأكد أن الوضع هو ذاته في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، نتيجة اتباع السياسات ذاتها على المنطقتين.

نائب الرئاسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، جمال رشيد، نوه: "هذا الحصار هو نتاج قرار سياسي بحت، وذلك بعد التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بالمنطقة، والهدف منها إضعاف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وتأليب الشعب ضدها وخلق الفتنة".

وشدد جمال رشيد على الضرورة وضع حد لهذا الحصار والممارسات المتبعة بحق أهالي المنطقة.

واضطرت هيئة البلديات في مقاطعة عفرين والشهباء مؤخراً لتخفيض عدد ساعات عمل الآبار الارتوازية التي تغذّي الشهباء بمياه الشرب، من 10 ساعات إلى 8 ساعات في اليوم. وسبق ذلك، تقنين ساعات عمل مولدات الكهرباء من 4 ساعات إلى ساعتين فقط يومياً.

(س ر)

ANHA