​​​​​​​حكومة دمشق تهدد بلدة في درعا بالقصف في حال عدم تسليمهم عدد السلاح المطلوب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات حكومة دمشق هددت أهالي مدينة الحراك الواقعة بريف درعا الشرقي، بشن عملية عسكرية وقصف المدينة في حال عدم تسليم العدد المطلوب من الأسلحة تنفيذاً لاتفاق “التسويات” الذي يجري في مدينة درعا، حيث عمدت قوات حكومة دمشق مساء الأمس إلى إطلاق قنابل ضوئية في أجواء مدينة الحراك، وذلك للضغط على الأهالي لتسليم الأسلحة.

في حين ناشد أهالي الحراك المغتربين من أبناء المدينة لجمع مبالغ وشراء أسلحة وتسليمها لحكومة دمشق.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، إلى أن قوات حكومة دمشق فرضت على وجهاء بلدة علما بريف درعا الشرقي تسليم 15 قطعة سلاح فردية، وهددت الوجهاء بقصف البلدة في حال لم يتم تسليم العدد المطلوب من السلاح، لتقوم بعدها مساجد بلدة علما بالإذاعة للأهالي عبر مكبرات الصوت للمساهمة بدفع الأموال وشراء قطع الأسلحة وتسليمها لحكومة دمشق لتجنيب البلدة من آلة حكومة دمشق العسكرية.

(ل د)