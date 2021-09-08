​​​​​​​حكومة دمشق تدخل درعا البلد لإنشاء نقاط عسكرية

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في درعا، ببدء دخول قوات عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى درعا البلد، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي جرى مساء الأحد 5 أيلول الجاري، وبدأ مرحلة التنفيذ في صباح الاثنين.

وبحسب المرصد ستقوم قوات حكومة دمشق برفقة الشرطة العسكرية الروسية بإنشاء نقاط عسكرية سيصل عددها تباعاً إلى 10 نقاط، وسيقومون بإجراء حملات تفتيش للمنازل بالإضافة إلى التدقيق على الهويات الشخصية، يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات “التسوية”.

هذا وقال المرصد في وقت سابق، اليوم، أن عمليات إجراء التسويات للمسلحين المحليين مستمرة لليوم الثالث على التوالي.

(ش ع)