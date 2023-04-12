​​​​​​​حكومة دمشق تعلن إعادة فتح سفارتها في تونس

أعلنت حكومة دمشق إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها، بعدما اتخذت تونس خطوة مماثلة في وقت سابق.

وجاء ذلك في بيان مشترك للطرفين، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة تابعة لحكومة دمشق.

وقال البيان إن: "إعادة فتح السفارة السورية في تونس يمثل تجاوباً مع المبادرة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي قام بتعيين سفير لبلاده في دمشق".

ولفت البيان إلى أن: "الحكومة السورية أعلنت موافقتها الفورية على تعيين السفير التونسي وقررت إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير جديد خلال فترة قريبة".

وأوضح البيان أن هناك تواصل وتشاور مستمر بين البلدين، مؤكداً استمرار التنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين حرصاً منهما على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.

وقبل أيام، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد تعليمات لوزير الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات تعيين سفير لبلاده في سوريا.

(م ش)