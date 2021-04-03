​​​​​​​حكومة دبيبة تلغي قرارات الوفاق والمؤقتة

ويشمل الإلغاء جميع تعيينات اللحظات الأخيرة التي قامت بها الحكومتان لإحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.

واعتبرت حكومة دبيبة هذه التعيينات مخالفة للصلاحيات التي تفرضها مرحلة انتقال السلطة، التي تقتصر على تسيير الأعمال فقط.

ووفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنتقل صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة إلى المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة مباشرة عقب منح البرلمان الثقة للحكومة.

وتسلمت حكومة دبيبة مهامها رسميًّا في الخامس عشر من آذار/ مارس الماضي، وألغت بعض قرارات حكومة الوفاق السابقة.

وكان من أول قراراتها إلغاء تكليف اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا، بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها وشكلت لجنة جديدة.

وتواجه حكومة دبيبة الكثير من التحديات وأبرزها الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا والتي تنتقص من سيادة البلاد، بالإضافة إلى وجود المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا.

(ي ح)