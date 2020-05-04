​​​​​​​حكومة الكاظمي اليوم بين كتلٍ مؤيدة وأخرى معارضة

وتعقد اليوم الاثنين، جلسة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، وأفادت مصادر بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومته.

وأضافت المصادر إن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حُسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع، فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.

كما وذكرت المصادر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه وزارة النقل بتوفير رحلات طيران لنقل النواب من محافظات البصرة وأربيل والسليمانية إلى العاصمة بغداد اليوم.

ومن المرتقب أن يصوّت البرلمان خلال جلسته غداً الثلاثاء على حكومة الكاظمي الوزارية، فيما ترجح بعض المصادر أن تعقد الجلسة الأربعاء المقبل.

والجدير بالذكر، أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر/كانون الأول.

فيما أمام الكاظمي حتى التاسع من مايو/أيار الجاري لتقديم تشكيلته الحكومية.

(ش ع)