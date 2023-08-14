​​​​​​​هكذا يتغلب الأطفال المهجّرون على حرارة الصيف الحارقة

تأثّر أطفال مخيم برخدان أيضاً بالارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، فقد بلغت درجات الحرارة 45 درجة مئويّة، ونتيجةً لهذا الحر الشديد، لا يحتمل الأطفال البقاء بداخل الخيم، وفي محاولةٍ للتغلّب على ذلك، سارعت بلدية الشهباء لمساعدة الأطفال بحسب إمكانياتها.

تعاني الشهباء من أزمتي المياه والكهرباء، لكنّ رغم محدودية الموارد، تجلب فرق البلديّة المياه إلى المخيم بالصهاريج وترشها فيها، فيقف أطفال المخيم تحت هذه المياه لتبريد أجسادهم الغضّة في محاولةٍ منهم للتغلب على حرارة الصيف الحارقة.

وتقوم فرق البلديّة برش المياه داخل المخيم كل يوم خلال ساعات الذروة التي تبلغ فيها الحرارة أشدّها، فيبّرد الأطفال الذين سئموا الحر أنفسهم قليلاً ويرفهون عن أنفسهم للحظات.

(ز ش/ر ر)

ANHA