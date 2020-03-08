​​​​​​​حكايات مقاومة المرأة ضد العنف في 17 لوحة فنية

قدمت طالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية المُهجّرات من عفرين، واللواتي يدرسن في مدارس مقاطعة الشهباء لوحات عن العنف الممارس ضد المرأة، ومقاومتها لهذا العنف.

واستعدت الطالبات لرسم 17 لوحة فنية خلال أسبوع، والتجهيز لعرض لوحتين خلال احتفالية يوم المرأة العالمي، وذلك للمشاركة في هذا اليوم بطريقة أخرى، بحيث تحاكي اللوحات الواقع المعاش في ظل الذهنية الذكورية.

بالإضافة إلى إبراز صور مقاومة المرأة التي جعلت من الـ8 من آذار يوماً عالمياً للمرأة عبر تمردها على العنف.

وعبّرت اللوحات عن معاناة وآلام النساء، بحيث لفتت أنظار المنضمات إلى الحفل .

إدارة الطلبة هيفا هاشم 15 عاماً، قالت لوكالتنا ANHA ، "عرضنا هذه اللوحات خلال احتفالية يوم المرأة العالمي، لنثبت للعالم أجمع أن مقاومة المرأة مستمرة ضد العنف الممارس بحقها ".

وللتهنئة بهذا اليوم، وبكل طالبة شاركت في رسم اللوحات، ستقوم إدارة الطلبة بإهداء أساور مصنوعة من الخيوط وبألوان مختلفة إلى كل طالبة .

ANHA