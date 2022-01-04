​​​​​​​هجوم يستهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية

وتعرضت قاعدة "عين الأسد" إلى هجوم بالطائرات المسيّرة في محافظة الأنبار غرب العراق، بحسب ما أفادته شبكة السومرية.

وقال المصدر لشبكة السومرية، إن "منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيّرتين، حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار".

وأمس الإثنين، تعرضت قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي، إلى محاولة هجوم بطائرات مسيّرة، تمكنت منظومة الدفاع الجوي "سيرام" من إسقاطها وإبعاد اثنين منها خارج محيط القاعدة دون إصابات.

وتضم قاعدة فكتوريا في مطار بغداد الدولي قوات عسكرية دولية، من بينها قوات أميركية، كما توجد فيها قوات عراقية.

(د ع)