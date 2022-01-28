​​​​​​​هجوم صاروخي يستهدف مطار بغداد الدولي وتضرر لعدد من الطائرات

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن "الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحًا، حيث سقط ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني"، بحسب شبكة السومرية.

وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن أضرار بعدد من الطائرات نتيجة القصف الصاروخي".

وأشار الى ان "تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ".

فيما قالت شبكة العين نقلا عن مصدر أمني عراقي بأن هجوماً بستة صواريخ استهدف مطار بغداد الدولي ما أسفر عن إصابة طائرة ركاب مدنية للخطوط العراقية.

وقال المصدر إن الهجوم استهدف الجناح العسكري في قاعدة فكتوريا التي تضم قوات أميركية عند مطار بغداد الدولي.

(ل د)