​​​​​​​هجوم مسلح يستهدف مفرزة للمخابرات العسكرية في حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "مسلحين مجهولين استهدفوا خلال الساعات القليلة الفائتة، مفرزة المخابرات العسكرية الموجودة بمدينة تلبيسة بالقرب من أوتوستراد حمص-حماة، بريف حمص الشمالي، بالأسلحة الرشاشة".

وأسفر الاستهداف الذي تعرض له عناصر الحراسة على مدخل المفرزة التابعين لقوات حكومة دمشق لإصابة أحد العناصر قبل أن يفر المهاجمون شمالاً باتجاه مدينة الرستن.

وشهدت المنطقة عقب الهجوم استنفار عناصر المفرزة ومفرزة "أمن الدولة" التي تبعد مسافة قصيرة عن موقع الاستهداف.

وتشهد مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، حالة من الفلتان الأمني المتمثل بجرائم القتل والسطو بالإضافة لعمليات الخطف بقصد طلب الفدية في ظل غياب أي دور للسلطات الأمنية التابعة لحكومة دمشق الموجودة في المدينة؛ للحد من انتشار هذه الجرائم.

(د ع)