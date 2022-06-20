​​​​​​​هجوم لداعش يقتل عدداً كبيراً من قوات حكومة دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوقوع استهداف جديد لقوات حكومة دمشق في إطار استمرار عمليات مرتزقة داعش في البادية، حيث جرى استهداف حافلة عسكرية ضمن منطقة جبل البشري ببادية الرقة، الأمر الذي أدى لسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، إذ تأكد مقتل 15 عنصر في قوات حكومة دمشق على الأقل، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

من جهتها قالت وسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق نقلاً عن مصدر عسكري بأنه "حوالي الساعة 30: 6 صباح هذا اليوم تعرض بولمان مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة – حمص في منطقة الجيرة، ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين".

(د ع)