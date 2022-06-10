​​​​​​​هجوم إسرائيلي جديد على جنوب دمشق

وذكر مصدر عسكري لوكالة تابعة لحكومة دمشق أنه "في تمام الساعة 20ر4 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن دوي انفجارات قوية سمعت في دمشق وريفها عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات لجماعات تابعة لإيران في منطقة مطار دمشق الدولي.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فقد شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها وهي 3 مواقع، وتزامن ذلك مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف شوهدت على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط مصابين من عناصر الجماعات التابعة لإيران.

يذكر أن هذا الاستهداف الإسرائيلي هو الخامس عشر على الأراضي السورية منذ مطلع العام الجديد 2022.

وكان هجوماً مماثلاً نفذته إسرائيل في السادس من الشهر الجاري، استهدفت فيه بالصواريخ مواقع تابعة لإيران وحزب الله اللبناني، حيث توجد فيها بطاريات للدفاع الجوي التابع لحكومة دمشق في منطقة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، بحسب المرصد.

(د ع)