​​​​​​​هجوم انتحاري واشتباكات في محيط القاعدة الروسية في تل السمن

وقال المصدر أن سيارة مفخخة و5 انتحاريين هاجموا القاعدة الروسية في بلدة تل السمن جنوب بلدة عين عيسى بـ20 كم، وحاولوا اقتحامها.

وأشار المصدر أن القوات الروسية اشتبكت مع المهاجمين و أفشلت عملية التسلل إلى داخل القاعدة، وقتلَ جميع الانتحاريين بعد انفجار السيارة المفخخة على مدخل القاعدة.

ولم تعلق القوات الروسية حتى اللحظة حول الحادثة التي وقعت في ساعات الصباح الباكر من اليوم الجمعة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي بياناً لما يسمى "تنظيم حراس الدين" الذي تبنى العملية وفقاً للبيان، فيما لم تتأكد وكالتنا حتى اللحظة من صحة البيان.

(ز س/م)

ANHA