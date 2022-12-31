​​​​​​​هجوم على شابة في معرض للسيارات يثير سخطاً في السليمانية

يظهر مقطع مصور تداوله العشرات من نشطاء ورواد مواقع التواصل الافتراضي، منذ أمس الجمعة، مجموعة من الشبان وهم يلاحقون شابة وينهالون عليها بالضرب أثناء زيارتها لمعرض للسيارات والدراجات النارية والذي ينظم كل يوم جمعة في منطقة هوانا في السليمانية؛ وتسبب هذا الهجوم بغضب عارم بين تلك الأوساط.

ونددت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، شاناز إبراهيم، بشدة "هذا الاعتداء"، وأكدت على أن الاعتداء على النساء "أمر غير مقبول"، وقالت "إن مثل هذه الجرائم هي علامة واضحة على العنف ضد المرأة"، وطالبت الأجهزة الأمنية بإجراء التحقيقات اللازمة وتقديم الجناة للعدالة.

وأعلنت أسايش السليمانية، اعتقال 7 أشخاص تسببوا بالهجوم، حسب ما أفادت وكالة روج نيوز.

(ي م)