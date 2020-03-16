أخبار عاجلة!​​​​​​​هجمات وقصف مكثف على أم الكيف وطويلة بريف تل تمر

​​​​​​​هجمات وقصف مكثف على أم الكيف وطويلة بريف تل تمر

​​​​​​​شن مساء اليوم جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته هجمات تحت غطاء من القصف المدفعي على قريتي أم الكيف وطويلة التّابعتين لناحية تل تمر، وتصدت لها قوات مجلس تل تمر العسكري.
خبر 2020-03-16T18:28:00 مركز الأخبار

عاود جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته مساء اليوم الاثنين على شن هجمات على قرية أم الكيف في ريف ناحية تل تمر المكتظة بالسكان تحت غطاء من القصف المدفعي والصاروخي، فيما ردّت قوّات مجلس تل تمر العسكريّ على الهجمات في إطار الدفاع المشروع وتمكنت من احباط الهجمات وإلحاق ضربات موجعة بجيش الاحتلال ومرتزقته.

وبعد فشل الهجمة أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على قصف قريتي أم الكيف وطويلة بشكل وحشي، وبنتيجة القصف المكثف وكحصيلة أولية أصيب مواطن وأحد عناصر قوات النظام السوري بجروح.

هذا ولازال القصف مستمراً.

(ل)

ANHA


إقرأ أيضاً