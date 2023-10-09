​​​​​​​هجمات ليلية عنيفة للاحتلال التركي في إقليم الفرات

شهدت بلدة عين عيسى وقرى مختلفة في إقليم الفرات؛ هجمات ليلية عنيفة نفذها الاحتلال التركي باستخدام المدفعية الثقيلة والدبابات.

ووثقت وكالتنا دمار منزلٍ في قصف ليلي عنيف نفذه جيش الاحتلال التركي على وسط بلدة عين عيسى التي سقطت عليها عشرات القذائف.

إلى جانب ذلك، استهدف الاحتلال قرى الخالدية، جديدة وصيدا في محيط البلدة، وقرى الحرية، عبدكوي وصالوكه في الريف الغربي لمقاطعة كري سبي/تل أبيض ما خلّف أضراراً جسيمة في منازل المدنيين، دون أن يتمكن مراسلونا من توثيق الدمار نتيجة استهداف القواعد التركية لجميع التحركات.

وفي مقاطعة كوباني قصفت قواعد الاحتلال التركي؛ قرى خربيسان وجيشان شرق المقاطعة، وقرى سيلم، خرخوري وزيارة غرب المقاطعة على الشريط الحدودي مع شمال كردستان.

وتشهد مدينة كوباني وريفها إلى جانب ناحية عين عيسى، تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية والمسيّرة.

ومنذ مساء أمس حتى صباح اليوم، شن جيش الاحتلال التركي عبر طائراته الحربية والمسيّرة ومدافعه 17 هجمة على مناطق شمال وشرق سوريا، وبحسب المعلومات الواردة هناك سقط ضحايا، كما أن القصف خلّف أضراراً مادية بالغة في المنشآت الحيوية والخدمية.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا منذ الـ 4 من تشرين الأول تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي براً وجواً، تستهدف فيها البنية التحتية والمرافق الحيوية في المنطقة.

(ز س/د)

ANHA