​​​​​​​هجمات للاحتلال التركي على باكور كردستان

أفادت وكالة روج نيوز بأن جيش الاحتلال التركي، شنّ صباح اليوم، هجمات على قرى ديرقام التابعة للجي وحور وباتيت التابعة لناحية هيني في باكور كردستان.

ووفقاً للوكالة، نقلاً عن مصادر محلية، فقد وُضعت مدرعات عسكرية على طرق قرى ومساكن المنطقة، تزامن مع حملة مداهمات وتفتيش في المناطق المستهدفة.

كما ذكرت الوكالة أنه يوجد الآن على طريق آمد – جوليك العديد من الآليات العسكرية المدرعة.

وأكدت الوكالة أن والي وان أعلن على صفحته في التواصل الافتراضي، عن حظر جميع الأنشطة كالبيانات الصحفية والمسيرات والتجمّعات التي يتم تنظيمها في الساحات في الخارج.

وجاء في البيان "باستثناء الأنشطة التي يقوم بها الوالي والجهات الحاكمة التي تراها ضرورية، تحظر جميع الأنشطة الأخرى كالبيانات الصحفية، وأنشطة الاعتصام، وافتتاح المنصات، وحملات التواقيع، وتوزيع المناشير والى آخره .. بدءاً من تاريخ 5/8/2023 وحتى 6/8/2023".

(س ع)