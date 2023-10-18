​​​​​​​هجمات ضد قواعد أمريكية في العراق

أعلن تشكيل الوارثين، اليوم، استهداف مطار عسكري تابع للقوات الأمريكية في هولير، وفق ما نشرت روج نيوز.

وذكر التشكيل في بيان أنه "ضمن عمليات إسناد طوفان الأقصى نعلن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في شمال العراق "قاعدة الحرير" بطائرة مسيّرة في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

كما أعلن مسؤولان أمريكيان عن إحباط الجيش الأمريكي هجوم استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم، إذ أفادت وكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي اعترض طائرتين مسيّرتين قبل أن تصل إلى هدفهما، وأكد المسؤولان أن الهجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

ولم يتم الكشف عن الجهة التي يشتبه في تنفيذها الهجوم.

(س ع)