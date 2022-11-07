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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 مرتزقة تابعين لـ "تحرير الشام"، إثر هجوم لهم على مواقع قوات حكومة دمشق في محور جورين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى من قوات حكومة دمشق.

وأمس الأحد، قتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 80 بينهم نساء وأطفال، نتيجة قصف لقوات حكومة دمشق على مخيمات للنازحين وأماكن سكنية في منطقة "خفض التصعيد".

وجاء ذلك غداة مقتل 5 عناصر من قوات حكومة دمشق بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين، السبت الماضي، نتيجة استهداف موقعهم بالصواريخ من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، تزامناً مع تحليق طائرات مُسيّرة للمرتزقة يرجح أنها مذخرة، استهدفت المواقع العسكرية التابعة لقوات دمشق في سهل الغاب أيضاً.

(د ع)