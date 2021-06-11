​​​​​​​حج فرحان: الكريلا تخوض حرب الوجود وعلينا كأحزاب وشعب كردي مساندتها

منذ الـ 23 من شهر نيسان/ المنصرم، يشن جيش الاحتلال التركي هجمات وحشية على مناطق الدفاع المشروع، وسط مقاومة كبيرة تبديها قوات الكريلا، وكالعادة تظهر حكومة الإقليم مواقف داعمة للاحتلال التركي، بينما تلتزم الحكومة العراقية الصمت وإصدار بيانات خجولة حيال انتهاكات تركيا لسيادة أراضيها.

وبهذا الصدد تحدث لوكالتنا عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا إسماعيل حج فرحان، وقال في بداية حديثه: "منذ قرابة الـ 50 يوماً والاحتلال التركي يهاجم مناطق الدفاع المشروع ضمن حدود إقليم كردستان، وتقاتل قوات الكريلا التي تحمي حقوق الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة".

التوافق العراقي التركي واضح... وبيانات التنديد هي لإرضاء الشعب فقط

وأشار حج فرحان إلى أنه وخلال تلك الهجمات لوحظ موقف مخجل للحكومة العراقية وأن بياناتها الخجولة لم تكن سوى ذر للرماد في العيون ومحاولات لإرضاء الشعب، والحقيقة أنهم متفقون مسبقاً مع تركيا على محاربة الكرد وقوات الكريلا.

"على الكرد أن يتوحدوا كونها حرب الوجود"

واستنكر حج فرحان صمت حكومة الإقليم ومواقفها الداعمة لهجمات الاحتلال التركي، وقال: "نستنكر اليوم صمت حكومة الإقليم جراء ما يحصل ضمن أراضيها والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي وطبيعة كردستان وبحق الإنسانية في تلك المنطقة، بالإضافة لتوغلها ضمن أراضي الإقليم دون أن تبدي تلك الحكومة أي ردة فعل، بحيث بات الشعب الكردي بأجمعه يتألم من الحرب التي بدأتها دولة الاحتلال التركي ضد مقاتلي الكريلا".

وأضاف أنه: "في هذه المرحلة الحساسة يتوجب على الشعب الكردي وأحزابه السياسية الوحدة وأن تكون كلمتنا واحدة كون الاحتلال التركي هو العدو الأول لنا ويحاول إنهاء وجود الشعب الكردي وطمس هويته أينما تواجد".

وأكمل حديثه قائلاً: "نحن كأحزاب سياسية في أجزاء كردستان الأربعة علينا أن نخطو تلك الخطوة للوقوف في وجه الاحتلال التركي ولنستطيع إيقاف تلك الهجمات التي يتعرض لها شعبنا".

"على حكومة الإقليم إدراك حقيقة أن هزيمة الكريلا تعني إنهاء الوجود الكردي"

ووجه حج فرحان خلال حديثه رسالة لحكومة إقليم كردستان قال فيها: " على حكومة الإقليم أن تعلم جيداً بأن الاحتلال التركي ليس عدواً فقط لحزب العمال الكردستاني فهو عدو للكرد أجمعهم وأينما تواجدوا، وعليهم إدراك حقيقة أنه إذا انتصر الاحتلال التركي في المعركة ضد قوات الكريلا فهذا يعني إنهاء وجود الكرد في كل مكان وأولها في باشور كردستان".

"الكريلا تسطر مقاومة مباركة وعلى شعبنا وأحزابنا مساندتها"

وتحدث حج فرحان عن المقاومة التي تبديها قوات الكريلا في وجه الاحتلال التركي قائلاً:" مقاومة الكريلا في وجه تلك الهجمات الوحشية التي يشنها الاحتلال التركي هي مقاومة مباركة ويجب علينا كأحزاب سياسية وكشعب كردي مساندة تلك المقاومة المباركة".

وأضاف: "ويتوجب علينا كشعب كردي الانتفاض في وجه الاحتلال التركي والنزول إلى الساحات لإيصال صوتنا إلى العالم أجمع، ومساندة المقاومة التي تبديها قوات الكريلا".

(ل)

ANHA