​​​​​​​حفلة للطلبة المتفوقين في تل براك بقامشلو

نظم المركز الثقافي في ناحية تل براك صباح اليوم، حفلاً فنياً لتكريم الطلبة المتفوقين في المرحلة الابتدائية بالتنسيق مع لجنة إدارة المدارس وذلك في مدرسة الشهيد علي صلوبي وسط الناحية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى المعلم أحمد الصالح، كلمة أشاد فيها بدور العلم والمعلمين، كما توجه بالشكر إلى منظمي الحفل ولجنة إدارة المدارس.

تخلل الحفل رقصات شعبية قدمتها فرقة الشهيدتين هند وسعدة وبعض الأغاني الفلكلورية التي قدمها الفنان طلب الناظر.

لينتهي الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

(ع ع/سـ )

ANHA