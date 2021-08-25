​​​​​​​حفل توقيع ثلاث كتب جديدة في منبج

وحضر حفل توقيع الكتب العشرات من المثقفين والكتاب من مدينة منبج، وذلك في صالة مكتبة محمد منلا غزيل في الجهة الغربية من المدينة.

وبدأ الحفل بشرح مؤلفي الكتب لمحة عن كتبهم والتي حملت العناوين التالية "كتاب معايير الجودة في التعليم للكاتب احمد ابو شكير, ويتحدث الكتاب عن التركيز بشكل اساسي على مسائل واسس تطوير التعليم فيما يمر العلم الآن بمرحلة من التعليم المتأخر, وهو التعليم الذي ينشئ بعد الازمات والحروب.

وكتاب شمس النهار للكاتب جمعة حيدر, ويتحدث الكتاب عن قصص قصيرة متنوعة منها المواضيع الاجتماعية, ومنها تتحدث عن معانة المرأة كزواج القاصرات.

وكتاب هجرت النوم لعينيك وانتا ماذا فعلت؟ للكاتبة سحر عودة، وتتحدث في هذا الكتاب عن معاناة المرأة في المجتمع وكيف استطاعت أن تتحرر من هذه المعاناة.

وفي ختام الحفل، تم توقيع الكتب من قبل الكتاب وتوزيعه نسخة منه على الحضور.

(أ ق/ل)

ANHA