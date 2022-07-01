​​​​​​​حفل توقيع مجموعة كتب في قامشلو

وبدأ حفل التوقيع الذي حضره العشرات من المثقفين بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإداري في مركز ميزوبوتاميا للترجمة داروين داري الذي تطرق إلى أهمية الترجمة من أجل إغناء المكتبة الكردية بالنتاجات العالمية وتعزيز دور القراءة في المجتمع.

والكتب التي تم توقيعها خلال الحفل هي كتاب "الشرق الأوسط" للشهيد رستم جودي ترجمة جوان تتر، وكتاب "رجال تحت الشمس" الشمس للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني و"نمور في اليوم العاشر" للكاتب السوري زكريا تامر ترجمة رامان حسي. وكتاب "كان نائماً حين قامت الثورة" للكاتب عماد أبو صالح ترجمة خشمان قادو.

(ك)

ANHA