​​​​​​​حفل تكريم لأبناء الشّهداء تشجيعاً على التّعلّم بلغتهم الأم

ونظّم مجلس عوائل الشّهداء احتفالية التّكريم في حديقة القائد آبو الواقعة بمنطقة الشقيف في مدينة حلب، بمشاركة العشرات من أبناء وعوائل الشهداء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمات من قبل عضوات مجلس عوائل الشهداء سلوى رشيد ورمزية صالح.

وهنّأت الكلمات في بدايتها أبناء الشهداء بالعام الدراسي الجديد.

كما شدّدت الكلمات على ضرورة تلقّي أبناء الشهداء لغتهم الأم والالتحاق بمدرسة الشهيد قهرمان للّغة الكردية التي افتتحت لهذا الغرض.

ثمّ قدّمت فرقة أزهار المستقبل التابعة لمركز الثقافة والفنّ عدداً من الأغاني، تلاها تقديم الهدايا لـ 7 أطفال ممن انتقلوا إلى الصفّ الأوّل الابتدائيّ في مدرسة الشّهيد قهرمان للّغة الكرديّة.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدّبكة على وقع الأغاني الثوريّة.

(إ)

ANHA