​​​​​​​حفل في ذكرى تأسيس مركز كوكب الطفولة لأبناء الشهداء في الرقة

وحضر الاحتفال أهالي وأبناء وبنات الشهداء ومجلس عوائل الشهداء وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية ومجلس الرقة المدني ومنظمات المجتمع المدني وتجمع نساء زنوبيا ومجلس إدلب الخضراء.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء ثم ألقت إدارية مركز الطفولة فاطمة العيسى كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت: "نتشرف اليوم بحضوركم الكريم لنعيش هذه اللحظات السعيدة مع أبناء الشهداء ونرسم البسمة على وجه الصغير قبل الكبير ونشارك أطفالنا الذكرى السنوية الأولى لتأسيس مركز كوكب الطفولة".

وأضافت فاطمة: "أطفال الشهداء هم الإرث الحقيقي لبناء الأمة الديمقراطية ووفاء منا لشهدائنا ومهما قدمنا لشهدائنا الأبطال الذين كان عطاؤهم نبراس تضحية ينير درب المجد لأمتنا وهم طليعة انتصاراتنا فتحية لأرواحهم الطاهرة وهم أحياء في قلوبنا".

وألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقتها نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي أمينة أوسي وقالت:

"في ذكرى تأسيس كوكب الطفولة نستذكر بكل إجلال شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون لنعيش بأمن وأمان واستقرار وتركوا خلفهم أمانة في رقبتنا جميعاً ومسؤولية على عاتقنا في شمال وشرق سوريا".

وأضافت أمينة أوسي: "هذه الأمانة بالدرجة الأولى هي تربية هؤلاء الأطفال وتعليمهم وفي الوقت نفسه يقع على عاتق الإدارة الذاتية تأهيل أبناء شهدائنا للمستقبل.

وبالتأكيد شهداؤنا تركوا وراءهم هذه الأمانة وهم مطمئنون بأن هناك شعباً سوف يتحمل مسؤولية الأمانة التي تركوها خلفهم والإدارة ستتحمل مسؤوليتها وكل مواطن في شمال وشرق سوريا يتحمل مسؤوليته تجاه أبناء وبنات الشهداء".

وأشارت أمينة أوسي "واليوم بعد مرور عام على تأسيس المركز وبعد تلقي أبناء وبنات شهدائنا التدريب التعليمي والثقافي والنشاطات الفنية، وبالتأكيد نشكر القائمين على المركز وتلبية احتياجاتهم، ولن نكتفي بالشيء الذي قدمناه مادامت مكتسبات الإدارة الذاتية تتعرض للهجوم وضرب المكتسبات التي حققها الآلاف من شهدائنا".

واختتمت أمينة أوسي كلمتها "بفضل قوات سوريا الديمقراطية اليوم مازالوا على جبهات القتال حريصين كل الحرص على حماية مناطقنا وكل وصية تركها لنا الشهيد هي مسؤوليتنا الأخلاقية للقيام بها وتأمين كل الاحتياجات المطلوبة، واليوم بهذه الذكرى نشكر كل الزملاء الذين قاموا على هذا المركز".

ومن ثم بدأت نشاطات الحفل حيث قدم مركز كوكب الطفولة لأبناء الشهداء عدة مسرحيات بعنوان " الولادة من جديد والشهيد وبيارق الأمل".

وانتهى الحفل بتكريم إداريي مركز كوكب الطفولة من قبل هيئة شؤون الشهداء ولجنة التربية والتعليم والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

(م خ/سـ )

ANHA