​​​​​​​حفل بمناسبة افتتاح أول مدرسة تدرّس مناهج الإدارة الذاتية في حلب

افتتحت لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي في مدينة حلب، أول مدرسة تدرّس المناهج الصادرة عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، باللغتين العربية والكردية.

المدرسة تحمل اسم الشهيد قهرمان عفرين، وتقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود. وتحتضن قرابة الـ 600 طالباً وطالبة في المراحل الدراسية الثلاث، الابتدائية والإعدادية إلى جانب الثانوية العامة، وقد بدأ الدوام فيها منذ 5 أيلول الجاري.

وحضر الاحتفالية ممثّلون عن المجلس العام للحي، إلى جانب الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ومئات من الطلاب برفقة أهاليهم.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الإداري في لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بحلب، محمد بحري، وعضوة المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، نبيهة موسكو.

استهُلّت الكلمتان بمباركة أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، بافتتاح مدرسة الشهيد قهرمان، إلى جانب ذلك، أكدت الكلمات على وجوب تعلّم اللغة الأم، عبر مناهج الإدارة الذاتية، التي ستدرّس في المدرسة، للعمل على خلق جيل واعٍ ومثقف وقادر على إكمال مسيرة التطور والنضال.

فيما اعتبرت الكلمتان أن تحقيق المكتسبات المعلنة، مع انطلاقة ثورة التاسع عشر من تموز، مستمرة. وهي نتيجة للنضال القائم على مدى عشرات السنوات في الكفاح لتعلّم اللغة الأم.

وعن أهمية افتتاح المدرسة في مدينة حلب، قالت الكلمتان إن الأفكار التي تهدف المدرسة إلى نشرها عبر مناهجها المستحدثة، قائمة على أخوة الشعوب والعيش المشترك، إلى جانب مبادئ الأمة الديمقراطية، ليتعلم الطلاب بلغتهم الأم بعيداً عن التهميش لأي مكون.

وانتهت الكلمات بتشبيه افتتاح باب المدرسة أمام الطلاب، بباب الحضارة والرقي والتطور إلى الأفضل.

بعدها أزيل الستار عن لوحة المدرسة، وقُصّ شريط الافتتاح من قبل الطلاب، واختتمت الاحتفالية بتوزيع الحلوى وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(م ع/سـ)

ANHA