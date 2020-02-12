​​​​​​​HER: مقتل3 مرتزقة وإصابة 4 بسلسلة عمليات لقواتنا

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً حول سلسلة عمليات نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء في إطاره:

للإعلام والرأي العام

"في ١٠ شباط وفي منطقة مارع على الطريق بين تل مالد مزرعة أيون، قامت قواتنا بعملية نوعية ضد مرتزقة الجيش التركي، في المحصلة قُتل مرتزق من فرقة الجيش الوطني.

في ١١ شباط وفي قرية برج حيدر التابعة لناحية شيراوا، قامت قواتنا بعملية نوعية بالمفخخات ضد مرتزقة فيلق الشام، في المحصلة قُتل مرتزقان و جُرح ٤ آخرون، وفي اليوم ذاته، قامت قواتنا بالقرب من قرية تويسة بعملية نوعية استهدفت مرتزقة الجيش التركي، حيث لم نستطع معرفة المحصلة النهائية للقتلى والجرحى.

كما قام جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية بقصف قرى منطقة الشهباء و ناحية شرا وشيراوا بالقذائف والهاون".

قوات تحرير عفرين

١٢ شباط ٢٠٢٠

ANHA