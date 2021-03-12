​​​​​​​هدية شمو: تركيا تسعى إلى النيل من أصالة الشعب الكردي

في الـ 22 من كانون الثاني/ يناير المنصرم، لوح رجب طيب أردوغان بشن هجوم مباشر على شنكال.

وتسعى الدولة التركية إلى تنفيذ مخططاتها الاحتلالية في منطقة شنكال، وذلك بعد فشل مرتزقة داعش عام 2014 في السيطرة عليها، وإعلان أبناء المنطقة إداراتهم الذاتية.

هذا وأصبحت الطائرات التركية لا تغيب عن أجواء المنطقة، وتقصف بين الفترة والأخرى المدنيين العزل الذين باتوا هدفاً مستساغًا لتركيا بعد تواطئ سلطات العراق وباشور كردستان لتحقيق مخططاتها في المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه، هدية شمو، أن التهديدات الأخيرة للاحتلال التركي بشن هجوم على شنكال ما هي إلا استمرار للإبادة بحق الشعب الإيزيدي الذي تعرض عام 2014 على يد مرتزقة داعش لإبادة، راح ضحيتها الآلاف من الإيزيديين.

'مخططات قذرة تحاك ضد الشعب الإيزيدي'

وأوضحت هدية شمو أن هدف الاحتلال التركي من هذه التهديدات هو استهداف وجود وضرب مكتسبات الشعب الكردي.

مشيرةً إلى أن الاتفاق الأخير الذي جرى بين وزير الدفاع التركي وحكومة باشور كردستان والحكومة العراقية يؤكد أن المخططات القذرة بحق الشعب الإيزيدي لا تزال مستمرة.

ونوهت هدية شمو إلى إن "الاحتلال التركي يدرك أهمية وعراقة الشعب الإيزيدي، لذا يحاول وبكافة الطرق وشتى الوسائل إبادة الشعب في شنكال".

هدية شمو في خضم حديثها تطرقت إلى الإدارة الذاتية المتشكلة في شنكال عقب تحريرها من داعش، وقالت: "تشكلت هذه الإدارة ليحمي أبناء شنكال أنفسهم بأنفسهم".

وشددت على ضرورة تقديم الحكومة العراقية الدعم والمساندة لها، منوهةً إلى أن قوات هذه الإدارة بمثابة قوة للجيش العراقي لحماية البلاد من أي تهديد خارجي.

"أبناء شنكال لن يقبلوا أن يتعرضوا للخيانة مرة أخرى"

ولفتت هدية شمو إلى تعرض الشعب الإيزيدي في شنكال لخيانة قوات حكومة باشور كردستان وانسحابهم من نقاطهم عند هجوم مرتزقة داعش في 2014، وقالت" أبناء شنكال لن يقبلوا أن يتعرضوا للخيانة مرة أخرى".

وناشدت في ختام حديثها جميع القوى والأحزاب الكردية الوقوف إلى جانب الشعب الإيزيدي، مشددةً أن التهديد على الإيزيديين يمثل تهديدًا على جميع الكرد.

(م ح)

ANHA