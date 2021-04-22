​​​​​​​هدوء تام يخيم على قامشلو جراء وقف إطلاق النار

وكانت الاشتباكات التي اندلعت بين ميليشيا "الدفاع الوطني" وقوى الأمن الداخلي، منذ مساء أول أمس، بعد هجوم الميليشيا على حاجز لقوى الأمن، قد تصاعدت في حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من، ليل أمس الأربعاء.

جاء ذلك عقب هجوم شنّته الميليشيات التابعة لقوات حكومة دمشق على النقاط التي تقدمت فيها قوى الأمن الداخلي داخل حي الطي، نتيجة الاشتباكات وفي إطار الدفاع المشروع.

وفي ردّها على هذا التصعيد تمكنت قوى الأمن الداخلي من التقدم في الحي والسيطرة على مقر لميليشيا ما تسمّى الدفاع الوطني "مفرزة ليلو" الواقعة شمال شرق حي طي، والتي تعد نقطة تمركز للميليشيات.

إلى ذلك، زار وفد مشترك من الشرطة العسكرية الروسية المتمركزة في مطار قامشلو ومكتب علاقات الإدارة الذاتية نقاط التماس في حي الطي، بما فيها "مفرزة ليلو".

وتوصلت الشرطة العسكرية الروسية نيابةً عن ميليشيات ما تسمّى الدفاع الوطني التابعة لقوات حكومة دمشق إلى وقف إطلاق النار مع قوى الأمن الداخلي.

ويخيم على الحي منذ الساعة الثانية والنصف، بعد منتصف ليل أمس، حالة من الهدوء التام نتيجة توقف الاشتباكات جراء وقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر حتى ساعات الظهر من اليوم الخميس.

وكانت الهجمات التي شنتها ميليشيات ما تسمّى الدفاع الوطني على قوى الأمن الداخلي، قد أسفرت عن استشهاد عضو قوات آسايش قامشلو "الشهيد خالد ملحم عثمان"، وجرح 3 آخرين.

(س ر)

ANHA

