​​​​​​​هدوء حذر يخيم على درعا البلد والمفاوضات مستمرة

وكانت أحياء درعا البلد قد شهدت سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات "الفرقة الرابعة" في حكومة دمشق بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، كما جرى تفجير بناء حاجز السرو بين النعيمة وأم المياذن شرق درعا من قبل مسلحين محليين، دون وقوع خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويسود اليوم، الهدوء الحذر عموم مدينة درعا، في حين تُستكمل المفاوضات للوصول إلى حل نهائي يفضي إلى دخول قوات تابعة لحكومة دمشق و"اللواء الثامن" الموالي لروسيا إلى درعا البلد ونشر حواجز هناك.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى أن درعا البلد ومناطق في محيطها لاتزال تشهد حركة نزوح للمدنيين إلى درعا المحطة ثم إلى الأرياف المحيطة، تجنباً للعملية العسكرية المرتقبة في حال فشل المفاوضات بين اللجنة المركزية في حوران من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، برعاية روسية، فيما تشهد مدن وبلدات درعا رشقات بالرشاشات الثقيلة بين الفينة والأخرى.

(د ع)