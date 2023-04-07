​​​​​​​هدوء على الحدود اللبنانية يشوبه حذر من الساعات القادمة

يسود هدوء حذر على الحدود اللبنانية بعد إطلاق الصواريخ، وسط انتشار للجيش اللبناني وقوات "يونيفيل"، بعد أن قصفت إسرائيل أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور جنوب لبنان، رداً على إطلاق صواريخ تم اعتراض أغلبها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وعثر الجيش اللبناني صباح اليوم الجمعة، على المنصات التي أطلقت منها الصواريخ وعمل على مسح كامل للمنطقة.

من جانبها، قالت "يونيفيل" إن الوضع الحالي جنوب لبنان "خطير للغاية"، ودعت لضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

ولم تعلن حتى اللحظة أي جهة في لبنان تبنيها لإطلاق الصواريخ، وسط اتهام حركة "حماس" الفلسطينية بغطاء من "حزب الله" اللبناني بإطلاق الصواريخ.

ولكن ما أسباب هذا التصعيد؟ وهل ستشهد الساعات القادمة حرباً متبادلة أم أن الأمور انتهت هنا؟

عن أسباب هذا التصعيد، تؤكد الصحافية الفلسطينية القريبة من جنوب لبنان، وفاء بهاني أن "إطلاق الصواريخ من لبنان على شمال فلسطين، مرتبط بما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام المستوطنين المتكررة والاعتداء على المصلين والمعتكفين".

أما عن الطرف الذي يقف خلف إطلاق الصواريخ، قالت وفاء بهاني لوكالتنا: لم تعلن أي جهة حتى اللحظة تبنيها لإطلاق الصواريخ، ولكن لا يمكن لأي جهة في لبنان إطلاق صواريخ على شمال فلسطين دون ضوء أخضر من "حزب الله".

وتوقعت أن ترد السلطات الإسرائيلية، وليس بالضرورة فوراً، مؤكدة أن الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أن الساعات المقبلة ستحدد بالضبط سيناريوات المرحلة المقبلة.

وختمت الإعلامية وفاء بهاني حديثها بالقول إن "الساعات القادمة تبقى مليئة بالمفاجآت والتطورات التي هي رهينة اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وما سيصدر عنها"، مؤكدة إمكانية "دخول دول إقليمية وعالمية على خط الأحداث، والعمل ضمن مساعٍ دولية لتهدئة الأوضاع والوصول لعملية هدنة مؤقتة".

وفي السياق، أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي على إثر القصف الإسرائيلي فجر اليوم، لمناطق في جنوب لبنان، ما اعتبره "انتهاكاً صارخاً لسيادة لبنان وخرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، ويهدد الاستقرار الذي كان ينعم به الجنوب اللبناني".

وشهدت الحدود بين لبنان وإسرائيل، خلال العامين الأخيرين، هدوءاً نسبياً، إلا أنه بين الحين والآخر تعلن إسرائيل عن حدث أمني في تلك المنطقة، مثل القبض على متسللين أو إسقاط طائرات مسيّرة أو رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

وتأتي هذه التطورات عقب اقتحامات الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واعتدائها على المصلين والمرابطين داخله، إضافة إلى هجمات إسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا.

(ي ح)