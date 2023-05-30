​​​​​​​حضور المرأة وفنها في المعرض الثامن للفن التشكيلي

انطلق ملتقى روج آفا الرابع للفن التشكيلي، والمنظم من قبل هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بورشة عمل للفن التشكيلي في كوباني في الـ 20 من شهر أيار/مايو الجاري، استمر لمدة 6 أيام متواصلة، بمشاركة 20 فناناً وفنانة. ليستمر الشق الثاني من الملتقى بالمعرض السنوي للفن التشكيلي في روج آفا، بمدينة قامشلو، الذي سيستمر حتى مساء اليوم.

المعرض فتح أبوابه في مركز محمد شيخو للثقافة والفن الكائن بمدينة قامشلو في الـ 28 من أيار الجاري. تحت شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب"، بمشاركة أكثر من 100 رسامٍ/ة وفنان/ة تشكيلي/ة وبعدد لوحاتٍ بلغ 109 لوحة.

تسلط اللوحات المعروضة الضوء على قضايا مختلفة ومواضيع متنوعة منها ثورة 19 تموز ورموزها، ومقاومة المرأة وحمايتها للتراث، والطفولة، والطبيعة.

"رحلة الموت"

وشرحت لنا الرسامات اللواتي شاركن في معرض روج آفا الثامن للفن التشكيلي مواضيع لوحاتهن، حيث طغى حضورهن على المشهد من حيث المشاركة في المعرض وارتياده.

سهام حجو من مدينة كوباني، التي تشارك في المعرض بلوحتها (رحلة الموت) أوضحت: "فقد العديد من الأشخاص حياتهم على هذا الطريق، لذا أردت توجيه دعوةٍ في لوحتي".

المقاومة والحفاظ على الثقافة

سلطت الرسامة نسرين محمد من كوباني في لوحتها الضوء على مقاومة كوباني والمرأة ضمنها، ومن لوحاتها، لوحة خطت فيها تمثال المقاتلة في وحدات حماية المرأة، الشهيدة آرين ميركان، وأخرى لتلة مشته نور وكوباني، وقالت: "أدعو بهذه اللوحة إلى الحفاظ على الفلكلور وإحياء ذكرى الشهداء".

ورسمت الرسامة كوثر الخلف من الرقة في لوحتها مشهداً طبيعياً، وقالت عنها: "لدي حب وشغف بالطبيعة وتعلقي بالطبيعة سمة من سمات المرأة".

(ر)

ANHA